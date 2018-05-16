Клинцевич спрогнозировал реакцию Киева на призыв СМИ США «разбомбить Крымский мост»

Москва, 16 мая. Статья американского издания Washington Examiner, автор которой призвал Киев «разбомбить Крымский мост», носит террористический характер. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор напомнил, что призывы к экстремизму и терроризму считаются во всем мире тяжкими преступлениями, и призвал СК РФ задуматься о возбуждении уголовного дела в адрес автора статьи.

«Тем более что подобные призывы ложатся на благодатную почву. Понятно, что статья не станет в прямом смысле руководством к действию для украинских властей, но какие-либо провокации возможны», — считает Клинцевич.

По его мнению, отсутствие в США соответствующей реакции на заявление американского СМИ в России будет расцениваться как потакание Вашингтона терроризму.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста 15 мая. Протяженность переправы через Керченский пролив составляет 19 км.