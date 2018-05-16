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На севере Сирии может возникнуть новый конфликт из-за концентрации боевиков — де Мистура
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    На севере Сирии может возникнуть новый конфликт из-за концентрации боевиков — де Мистура

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    На севере Сирии может возникнуть новый конфликт из-за концентрации боевиков — де Мистура

    Москва, 16 мая. Из-за концентрации беженцев и боевиков на севере Сирии может возникнуть новый конфликт в Идлибе. Об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    Дипломат отметил, что порядка 110 тысяч беженцев переместились на северо-запад Сирии. Многим из них нужна срочная медицинская помощь. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    «Если гражданские лица и боевики просто сосредотачиваются в северной Сирии, в основном в Идлибе, это может быть лишь переносом дальнейшего конфликта, который затронет многих людей», — сказал де Мистура.

    Ранее сообщилось, что при обстреле Дамаска погибли два человека. Также сирийские военные вошли в освобожденные от боевиков города Телль-Биса и Эр-Растан.

    Автор: Дарья Смолина
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