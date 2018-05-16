На севере Сирии может возникнуть новый конфликт из-за концентрации боевиков — де Мистура

Москва, 16 мая. Из-за концентрации беженцев и боевиков на севере Сирии может возникнуть новый конфликт в Идлибе. Об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Дипломат отметил, что порядка 110 тысяч беженцев переместились на северо-запад Сирии. Многим из них нужна срочная медицинская помощь. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии.

«Если гражданские лица и боевики просто сосредотачиваются в северной Сирии, в основном в Идлибе, это может быть лишь переносом дальнейшего конфликта, который затронет многих людей», — сказал де Мистура.

Ранее сообщилось, что при обстреле Дамаска погибли два человека. Также сирийские военные вошли в освобожденные от боевиков города Телль-Биса и Эр-Растан.