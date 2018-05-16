Главные новости 16 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 16 мая.

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт безосновательно заявила, что открытие Крымского моста негативно отразится на жителях полуострова. В Крыму ответили Госдепу США: этот мост критически важен для России.

Украинцы поздравили россиян с запуском Крымского моста через Керченский пролив, открытие автодорожной части которого торжественно состоялось накануне. Они отметили, что пока президент РФ Владимир Путин открывает переправу, украинские политики устраивают торжественные церемонии открытия акушерских центров и даже общественных туалетов. «А у нас Кличко туалет открывал»: украинцы поздравили россиян с запуском Крымского моста.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала актом отчаяния заявления Украины касательно открытия Крымского моста. Киев, по ее словам, высказывается на этот счет от «полной безнадеги». Уныние, паника и злость: на полуострове поддержали слова Захаровой о реакции Украины на открытие Крымского моста.

Ударная неделя выдалась в жизни украинской дипломатии. Сначала изрядно подставил коллег консул в Гамбурге Василий Марушинец. Зависть, злоба и бессилие: украинцы ответили Климкину на заявление по Крымскому мосту.

Киев выставит России счет в размере почти 1,2 миллиарда рублей из-за строительства Крымского моста, сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Все счета выставим России»: Киев скрупулезно подсчитал свои убытки от Крымского моста.

Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев заявил, что его отказ пожать руку президенту Украины Петру Порошенко был вызван скучным выступлением главы страны. Боец «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко.

Украинские правоохранители эпатировали главу «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон. Руководителя «РИА Новости — Украина» Вышинского этапировали в Херсон.

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на статью американского журналиста Тома Рогана (Tom Rogan), призывающего бомбить Крымский мост. «Это объявление войны»: в России отреагировали на советы США Киеву, как «разбомбить Крымский мост».