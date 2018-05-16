Донбасс сегодня: удар по Луганску, «победа» ВСУ под Донецком, в ДНР «расцвели» украинские «Пионы»

Столица ЛНР оказалась под ударами минометов ВСУ, в ДНР под обстрел попала школа. Украинские СМИ празднуют фейковую победу армии. Киев разместил смертоносные пушки в зоне безопасности. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Силы спецопераций ВС США инспектируют ВСУ

В ближайшие дни, по данным разведки Донецкой народной республики, в зону силовой операции запланирован визит представителей сил специальных операций ВС США. Как сообщают в ДНР, цель визита — проверка готовности спецназа украинской армии к выполнению специальных задач, а также инструктаж по проведению новых диверсий и провокаций.

По информации донецкого оперативного командования, украинскими спецслужбами могут быть проведены мероприятия, нацеленные на вызов ответного огня со стороны ДНР для уничтожения американских граждан. Такие действия — попытка обострить военную обстановку и обосновать тот факт, что американское правительство поставляет армии Киева летальное оружие.

Оперативная обстановка

Сегодня украинские силовики обстреляли окраины столицы Луганской народной республики. По Малой Вергунке (район Луганска) выпущено несколько мин калибра 120 мм. В Донецкой народной республике в городе Горловка снаряд попал в здание общеобразовательной школы.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам ДНР и ЛНР с позиций украинских войск было выпущено более 400 боеприпасов, в том числе и артиллерийских — калибра 122 мм.

Преступность в ВСУ и пиар Наева

В оперативном командовании ДНР проанализировали показатели преступности в ВСУ после введения режима операции объединенных сил. Данные сравнили с теми сведениями, которые имели место на последней неделе режима антитеррористической операции. Выяснилось, что показатели возросли на 32 процента.

Такая картина, по словам жителей ДНР, крайне не устраивает нового командующего силовой операцией Киева на Донбассе Сергея Наева, который в последнее время весьма озабочен собственным пиаром. В связи с этим Наевым отдан приказ скорректировать дискредитирующие данные. Отчетные показатели военной преступности быстро «привели в порядок» и в удобном для командующего ООС виде направили в Генштаб.

В Донбассе «расцвели» украинские «Пионы»

В зоне безопасности разведка ДНР зафиксировала смертоносное оружие Киева — самоходные 203-мм пушки «Пион». Располагаются орудия в районе подконтрольного ВСУ Курахово Донецкой области в пункте дислокации 43-й аэромобильной бригады. Пушки находятся на удалении менее 50 км от линии соприкосновения, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

«Победа» ВСУ под Донецком

Украинские средства массовой информации сегодня празднуют очередную громкую победу «сильнейшей армии на континенте». По данным штаба операции объединенных сил украинской армии, бойцы подразделений ВСУ, дислоцированных под Марьинкой к западу от Донецка, провели успешную вылазку в тыл противника (ВС ДНР) и даже добыли трофейные минометы «оккупантов».

На представленных фотографиях действительно видны предположительно 120-мм полковые минометы (М-120) образца 1955 года. Конечно же, маркировка «имущество оккупантов» и инвентарные номера отсутствуют. По поводу громкой победы ВСУ высказались и в оперативном командовании республики.

По словам офицеров, эта новость является дезинформацией и не имеет ничего общего с реальностью. Данные подтверждают и сами военнослужащие республиканской армии западной обороны Донецка. Тем не менее они обратили внимание ОБСЕ на сам факт признания, пусть и фейкового, украинской стороной нарушения минских соглашений.