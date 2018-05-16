Комитет по разведке США поддержал назначение Хаспел на пост главы ЦРУ

Вашингтон, 16 мая. Комитет по разведке сената США поддержал назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Об этом в Twitter сообщил глава комитета Ричард Бурр.

За кандидатуру Хаспел проголосовали 10 членов комитета, против высказались пятеро, следует из опубликованной сенатором копии совместного заявления. При этом Хаспел поддержали как представители республиканской, так и демократической партии США.

Vice Chairman @MarkWarner and I released the following statements following the Senate Intelligence Committee's favorable vote to report Acting @CIA Director Gina Haspel to the full Senate to be @CIA Director: pic.twitter.com/u7Cm77WUq4 — Richard Burr (@SenatorBurr) May 16, 2018

По словам Бурра, Хаспел является достойным кандидатом на пост руководителя ЦРУ.

Напомним, на прошлой неделе в Сенате состоялись слушания по вопросу утверждения кандидатуры Джины Хаспел на пост главы Центрального разведывательного управления.

В течение двух часов Хаспел отвечала на жесткие и нелицеприятные вопросы сенаторов как о ее прошлом, так и о планах на посту директора ЦРУ. Ее в частности спрашивали о пытках, которые имели место в таиландской тюрьме ЦРУ «Кошачий глаз», руководителем которой была Хаспел.