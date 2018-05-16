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Де Мистура подтвердил готовность ООН работать над созданием конституционного комитета по Сирии
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    Де Мистура подтвердил готовность ООН работать над созданием конституционного комитета по Сирии

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    Де Мистура подтвердил готовность ООН работать над созданием конституционного комитета по Сирии

    Москва, 16 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация по-прежнему готова работать над созданием конституционного комитета по Сирии в соответствии с декларацией, принятой в Сочи.

    Так, выступая по видеосвязи в ООН, де Мистура отметил, что «ООН по-прежнему остается мобилизованной и готова работать над созданием Конституционного комитета в соответствии с финальной декларацией Сочи в любое время».

    Кроме того, спецпосланник положительно оценил намерения  поддерживать регулярный контакт с ООН в Женеве, высказанные странами-гарантами Астанинского процесса.

    Ранее де Мистура назвал конструктивной и полезной встречу с российской делегацией на межсирийских переговорах в Астане.

    Напомним, несколько дней назад спецпосланник ООН выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.

    Автор: Тимур Румянцев
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