Де Мистура подтвердил готовность ООН работать над созданием конституционного комитета по Сирии

Москва, 16 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация по-прежнему готова работать над созданием конституционного комитета по Сирии в соответствии с декларацией, принятой в Сочи.

Так, выступая по видеосвязи в ООН, де Мистура отметил, что «ООН по-прежнему остается мобилизованной и готова работать над созданием Конституционного комитета в соответствии с финальной декларацией Сочи в любое время».

Кроме того, спецпосланник положительно оценил намерения поддерживать регулярный контакт с ООН в Женеве, высказанные странами-гарантами Астанинского процесса.

Ранее де Мистура назвал конструктивной и полезной встречу с российской делегацией на межсирийских переговорах в Астане.

Напомним, несколько дней назад спецпосланник ООН выразил надежду, что политический процесс в Арабской республике можно будет перезапустить.