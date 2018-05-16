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Сирия: турецкая армия направила очередной военный конвой в провинцию Идлиб
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    Сирия: турецкая армия направила очередной военный конвой в провинцию Идлиб

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    Сирия: турецкая армия направила очередной военный конвой в провинцию Идлиб

    Дамаск, 16 мая. Вооруженные силы Турции направили новый конвой военной техники в западные районы провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника турецкая армия направила очередной военный конвой в район города Джиср-эш-Шугур на западе провинции Идлиб. Колонна состояла из нескольких грузовых транспортных средств и бронетранспортеров. Кроме того,  в колонне было несколько грузовиков с военнослужащими турецкой армии. По словам источника, турецкие военные планируют создать новый пункт мониторинга на западе провинции Идлиб.

    Ранее стало известно, что турецкие военные создают новые мониторинговые пункты в провинции Хама. Анкара планируют развернуть три новых мониторинговых пункта в районе городов Аль-Латамина и Мурек в провинции Хама.

    Автор: Алексей Громов
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