Трамп уверен, что Китай может многое дать в рамках торговых переговоров с США

Вашингтон, 16 мая. Американский лидер Дональд Трамп считает, что Китай «может дать многое» в рамках торговых переговоров с США. Об этом резидент Овального кабинета написал в Twitter.

«США могут дать очень мало, потому что мы давали так много на протяжении долгих лет. Китай может дать многое!» — написал он.

Трамп отметил, что Вашингтон пока не видел требования Пекина. «Китай наши требования видел», — резюмировал американский лидер. При этом Трамп сообщил, что США пока не предприняли действий по ослаблению санкций против ZTE.

Ранее он объявил о переговорах с главой Китая Си Цзиньпином по вопросу о возобновлении работы китайской телекоммуникационной компании. Американские и китайские власти 3-4 мая обсуждали вопрос об урегулировании торговых споров.