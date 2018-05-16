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Трамп уверен, что Китай может многое дать в рамках торговых переговоров с США
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    Трамп уверен, что Китай может многое дать в рамках торговых переговоров с США

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    Трамп уверен, что Китай может многое дать в рамках торговых переговоров с США

    Вашингтон, 16 мая. Американский лидер Дональд Трамп считает, что Китай «может дать многое» в рамках торговых переговоров с США. Об этом резидент Овального кабинета написал в Twitter. 

    «США могут дать очень мало, потому что мы давали так много на протяжении долгих лет. Китай может дать многое!» — написал он.

    Трамп отметил, что Вашингтон пока не видел требования Пекина. «Китай наши требования видел», — резюмировал американский лидер. При этом Трамп сообщил, что США пока не предприняли действий по ослаблению санкций против ZTE.

    Ранее он объявил о переговорах с главой Китая Си Цзиньпином по вопросу о возобновлении работы китайской телекоммуникационной компании. Американские и китайские власти 3-4 мая обсуждали вопрос об урегулировании торговых споров.

    Автор: Ирина Селезнева
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