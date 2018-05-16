16 мая | ВЕЧЕР| СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Демонстранты в Ереване ворвались в здание мэрии

Демонстранты в Ереване ворвались в здание мэрии Митингующие, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, вторглись в здание городской администрации. Они попытались пройти к кабинету градоначальника. Сотрудники правоохранительных органов преградили им путь. Протестующие обвиняют мэра в непродуктивной работе и неподотчетности гражданам. Также они выражают недовольство работами по обустройству парка возле мэрии, в ходе которых были вырублены деревья.

СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками. За последние несколько дней зафиксировано не менее четырех огневых атак, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетняя девочка. На этом основании СК России возбудил четыре новых уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. ВСУ прицельно обстреляли из тяжелого оружия гражданскую инфраструктуру Докучаевска, поселок Зайцево, а также Горловку.

Путин встретится с главредами ведущих мировых СМИ на ПМЭФ Президент России Владимир Путин, участвуя в сессиях Петербургского международного экономического форума, проведет и традиционную встречу с главными редакторами ведущих мировых информационных агентств. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон поставлены в известность о готовящемся мероприятии, однако их рабочая программа не позволяет участвовать. Визит Владимира Путина в Петербург начнется 23 мая, за день до открытия ПМЭФ.