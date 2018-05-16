NI спрогнозировал бой российского танка «Армата» с американским «Абрамсом» под Калининградом

Москва, 16 мая. Эксперты американского издания The National Interest сравнили характеристики российского и американского танков. В качестве моделей для сравнения были выбраны российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» и американский танк М1 «Абрамс».

В случае непреднамеренного столкновения России и США боевые действия могут развернуться под Калининградом в конце 2020-х годов, допустил автор. По его мнению, к этому моменту основными танками США станут «Дженерал Дайнэмикс» M1A2 SEP v.4 «Абрамс», а у России – Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата».

Капитан швейцарских Вооруженных сил Штефан Бюлер высказал мнение, что российский танк «Армата» является более маневренным в отличие от «Абрамса» из-за облегченного металла. Кроме того Бюлер отметил, что у российского танка лучше сделана защитная система.

Эксперт отметил, что плюсом американского танка являются системы наблюдения, однако «оптика всегда была и будет ахиллесовой пятой боевых танков».

Отмечается, что российский и американский танки имеют относительно одинаковые возможности, однако если произойдет настоящий конфликт двух сверхдержав с ядерным оружием, то вряд ли технические характеристики танков будут иметь какое-то значение.