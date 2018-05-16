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«Вызвало почти истерику»: эксперт объяснил, почему сотрудничество РФ и стран Африки вызывает страх в Европе
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    «Вызвало почти истерику»: эксперт объяснил, почему сотрудничество РФ и стран Африки вызывает страх в Европе

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    «Вызвало почти истерику»: эксперт объяснил, почему сотрудничество РФ и стран Африки вызывает страх в Европе

    Москва, 16 мая. Сотрудничество России и Центральноафриканской Республики (ЦАР) вызывает в Европе серьезные опасения, так как западные страны боятся потерять доступ к природным ресурсам Африки, заявил руководитель центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

    Корендясов подчеркнул, что Россия и ЦАР имеют взаимный интерес в сотрудничестве. По его словам, Центральноафриканская Республика занимает стратегически важное положение на континенте и богата различными полезными ископаемыми. Однако для их добычи нужны ресурсы, которые может предоставить российская сторона. В этом году российские специалисты приступили к реализации поисковых горнорудных концессий на территории ЦАР.

    Сотрудничество России и стран Африки «вызвало почти истерику в западных и особенно французских СМИ». Они выразили опасения из-за предоставления Россией помощи ЦАР. Москва оказала военно-техническую помощь, не нарушая никаких резолюций Совбеза ООН, пишет «Политэксперт».

    «Вызвало почти истерику»: эксперт объяснил, почему сотрудничество РФ и стран Африки вызывает страх в Европе

    По мнению эксперта, причиной этой истерии в Париже и других столицах Европы стала попытка французов «прикрыть неприглядную историю» с покупкой и продажей крупнейшего уранового месторождения в ЦАР — Бакума. Он пояснил, что французский атомный гигант «Арева» оценивает этот африканский рудник как самый важный для энергетической безопасности своей страны.

    Кроме того, европейские страны имеют серьезные опасения из-за угрозы вытеснения их с африканской площадки по добыче полезных ископаемых.

    Автор: Катерина Тимошенская
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