Сирия протестует: чем опасна курдская оккупация арабских территорий

На севере Сирии продолжают одна за другой вспыхивать акции протеста против американо-курдской оккупации. Как пишет иранское информагенство Fars News Agency, на этот раз с призывами изгнать курдские вооруженные формирования вышли десятки жителей села Аль-Джарния в западной части провинции Ракка. Поводом для акции протеста стали принудительная вербовка в ряды «Демократических сил Сирии» и жестокое обращение курдских боевиков по отношению к местному арабскому населению.

Стоит отметить, что в начале мая сообщалось о проведении в Ракке аналогичной акции против американского военного присутствия на территории Сирии. Тогда мирный протест был жестко подавлен «Демократическими силами Сирии», в результате чего курдскими отрядами было арестовано 7 человек.

Не лучше ситуация и в соседней провинции Хасака, где SDF также проводят репрессии в отношении местных жителей. По данным сирийского медиаресурса Euphrates Post, вчера в районе Аль-Хилалия города Камышлы по обвинению в попытке сорвать портрет лидера Рабочей Партии Курдистана Абдуллы Оджалана курдскими «силами безопасности» было арестовано двое несовершеннолетних: 11-летний ученик школы Махмуд Асаад и 17-летняя девушка Нариман Юсиф Калш.

Замалчивание курдского вопроса, отодвигание его на второй план и объяснение этого непрекращающейся борьбой с «Исламским государством»1 (ИГ2; ИГИЛ3; террористическая организация, запрещенная в РФ), — это новый заряд динамита под стабильностью в регионе. Об этом рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) независимый журналист и политолог Александр Асафов:

«Мы видим, что худшие опасения продолжают сбываться. Если подростков задерживают за «осквернение» портрета Оджалана, то это означает, что курды открыто ведут свою идеологическую деятельность среди местных жителей. Но как это сочетается с борьбой против «Исламского государства»? А я объясню. Соединенными Штатами курдам обещано, не прямо, конечно, существование отдельного Сирийского Курдистана. И это обещание периодически подогревается».

По мнению собеседника ФАН, то, что наблюдается сейчас на захваченных SDF территориях, — это разметка политических границ нового курдского государства:

«Местному населению показывают, какая идеология, какая политическая сила здесь будет. И портреты Оджалана — тому четкий знак. Мирные жители воспринимают это как политическое давление, как символ оккупационной власти. Я думаю, что пришло время употреблять подобные термины. Мы видим действия, которые в других точках мира называются оккупацией. Уже никакой освободительной помощи сирийскому народу нет, а есть оккупация земель, которые никогда не были курдскими».

Эксперт предполагает, что если ситуация и дальше будет продолжаться в этом векторе, то это, скорее всего, приведет к новому витку вооруженной борьбы и возникновению новых театров военных действий:

«И уже не только в привычных нашему слуху, понятных категориях борьбы с «Исламским государством» и другими джихадистскими группировками. Определенные группы, например, «Демократические силы Сирии» будут при поддержке американцев воевать с другими. В регионе сейчас накопилось столько игроков, что это грозит обыкновенной войной всех против всех. Это погрузит не только Сирию, но и весь Ближний Восток в хаос».

Эксперт обратил внимание, что в этой ситуации американцы вмешиваются в политическую ситуацию в регионе с изяществом слона в посудной лавке:

«Дональд Трамп фактически поддерживает существование всех очагов напряжения на Ближнем Востоке и создает новые. Я имею в виду и выход США из иранской ядерной сделки, и перенос американского посольства в Восточный Иерусалим, и последующие события в секторе Газа, в которых обвиняются ХАМАС и «опасные» мирные жители возрастом семи лет. Этот набор не приведет, конечно, к миру. Ситуация, на мой взгляд, уже находится близко к тому экстремуму, к той точке, после которой может быть взрыв, и многие миротворческие усилия различных сторон могут свести к нулю, обесценить. Придется заново решать весьма сложные проблемы, которые, безусловно, возникнут и на военном, и на гуманитарном, и на политическом направлении».

Эксперт объяснил, что сейчас в сложном клубке сирийского конфликта сплелись одновременно большое количество игроков:

«Здесь и Корпус Стражей Исламской революции, и турецкие силы, и курды, которые тоже не совсем монолитны, и так называемая «умеренная» оппозиция, и бывшие джихадистские отряды, которые еще не определились, кто они, но находятся с оружием в руках и ведут консультации с американцами, есть сами американцы, есть французы, которые достаточно активно разворачивают свои базы на территории Сирии».

Поэтому определить сейчас стороны будущих конфликтов крайне сложно:

«Но можно сказать, что карательные, оккупационные действия курдов, которые нельзя назвать иначе, по отношению к мирным жителям, а также насильственная вербовка в ряды «Демократических сил Сирии», — не ведут к стабильности, не ведут к миру. И курдский вопрос, бесконечно подогреваемый американцами, придется решать. Чем быстрее его перестанут замалчивать и начнут говорить о курдской оккупации исконных сирийских земель открыто, тем проще его будет решить. Замалчивание приведет к трагедиям и, прежде всего, жертвам среди мирных жителей».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.