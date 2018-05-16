Эксперт объяснил, как выход США из ядерной сделки отразится на отношениях с ЕС

Брюссель, 16 мая. Евросоюз готов ввести «блокирующее постановление» в случае, если США введут санкции против Ирана, о чем сообщил Еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос. Как именно ответные меры Европы смогут повлиять на деловые отношения США и ЕС рассказал партнер консалтинговой компании Urus Advisory, политолог Алексей Панин.

По его мнению, США могут по разному отреагировать на ввод Европой «блокирующего постановления». Не исключено, что Вашингтон будет возражать против деятельности европейцев в Иране. В этом случае отношения не будут подвергнуты изменениям.

В свою очередь, против компаний, работающих на территории исламской республики, могут быть введены санкции по решению президента США Дональда Трампа. В этом случае Евросоюзу будет необходимо вступиться за свои фирмы. Как считает эксперт, в последние годы ЕС не противился политике США и не пытался защищать собственные интересы, а значит вышесказанный сценарий вряд ли произойдет.

Панин напомнил, что в ноябре 1996 года Евросоюз принял «блокирующее постановление». Это был первый и единственный раз. Тогда соответствующим образом Европа ответила на экстерриториальные экономические санкции Соединенных Штатов против Кубы, передает телеканал «360».

Напомним, Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения.