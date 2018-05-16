Сирия новости 16 мая 19.30: двое жителей Дамаска погибло при обстреле ИГ, 65 поселений на севере Хомса перешли под контроль САА

Сирия, 16 мая. Двое гражданских погибло при обстреле ИГ1 Дамаска, 65 поселений на севере Хомса перешли под контроль САА, ВКС РФ продолжают бить по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»2 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Дамаске, при поддержке ВКС РФ обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»3: обстреляло окраины Дамаска.

Курды: обстреливают ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: наносят удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства» нанесли артиллерийский удар по окраине сирийской столицы, передает информационное агентство Al-Masdar News. В результате обстрела исламистов погибло два мирных жителя Дамаска, еще 19 гражданских получили ранения.

К югу от города продолжается освободительная операция Сирийской арабской армии (САА). Ранее сообщалось, что правительственные войска САР взяли под контроль район Хаджар аль-Асвад. Бои идут в лагере для беженцев Ярмук, а также квартале Ат-Тадамун.

Провинция Хомс

Правительственные войска САР освободили от боевиков незаконных вооруженных формирований территорию площадью 1200 квадратных километров на севере провинции Хомс, передает информагентство Muraselon. Под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешло 65 населенных пунктов региона после того, как их покинули боевики.

Напомним, члены оппозиционных группировок, базировавшихся в окрестностях города Ар-Растан, сдали свои позиции и все имеющееся вооружение сирийской армии в обмен на возможность беспрепятственно уехать из Хомса в провинции Идлиб и Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что ВВС международной коалиции наносят удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в поселениях Шаафа и Хаджин. Одновременно с этим Демократические силы Сирии (SDF) ведут обстрел позиций ИГИЛовцев в населенном пункте Суса. Данных о потерях в рядах радикальных исламистов не сообщается.

Местные источники передают, что курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор. Задержанные насильно зачисляются в ряды «демократической армии».

Провинция Идлиб

ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Джиср аш-Шугур. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

За последние несколько дней в Идлиб прибыло 20 тысяч боевиков, депортированных из северной части провинции Хомс, и членов их семей, передает Twitter-канал (@QalaatAlMudiq).

В городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб было обезврежено взрывное устройство, заложенное неизвестными под гражданским автомобилем. Об этом сообщает источник в Telegram (@Syrianow10).

Провинция Хама

Боевики незаконных вооруженных формирований, базирующиеся в деревне Каркур, предотвратили взрывы четырех СВУ, заложенных неизвестными на территории населенного пункта. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

На севере региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) передает, что артиллерия правительственных войск САР бьет по «Тахрир аш-Шам» недалеко от Хасраи.

Ирак

В северной части иракской столицы произошел теракт. Смертник совершил самоподрыв, в результате чего погибло и пострадало пять мирных жителей Багдада. О случившемся пишет информационное агентство Iraqi News.

В Киркуке неизвестные боевики расстреляли группу гражданских. Под обстрелом погиб ребенок, также пострадал мужчина.

Солдаты иракской армии продолжают проводить рейды против «спящих ячеек» ИГИЛ4 в провинции Найнава. Iraqi News сообщает, что военнослужащие арестовали двоих террористов ИГ, скрывавшихся в городе Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)