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HRW потребовала от Киева немедленно объяснить задержание главы РИА Новости Украина
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    HRW потребовала от Киева немедленно объяснить задержание главы РИА Новости Украина

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    HRW потребовала от Киева немедленно объяснить задержание главы РИА Новости Украина

    Нью-Йорк, 16 мая. Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер заявила, что правозащитная организация ждет от Киева немедленного обоснования обвинений в адрес журналиста Кирилла Вышинского.

    Денбер подчеркнула, что Human Rights Watch «крайне обеспокоена» происходящим в Киеве, где накануне задержали главу агентства РИА Новости Украина.

    «Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ», — констатировала она.

    В организации призвали украинские власти «немедленно разъяснить» ситуацию. В HRW считают обвинения в адрес журналиста крайне серьезными.

    HRW потребовала от Киева немедленно объяснить задержание главы РИА Новости Украина

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе украинских журналистов в РФ на фоне задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина.

    Автор: Катерина Тимошенская
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