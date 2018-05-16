HRW потребовала от Киева немедленно объяснить задержание главы РИА Новости Украина

Нью-Йорк, 16 мая. Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер заявила, что правозащитная организация ждет от Киева немедленного обоснования обвинений в адрес журналиста Кирилла Вышинского.

Денбер подчеркнула, что Human Rights Watch «крайне обеспокоена» происходящим в Киеве, где накануне задержали главу агентства РИА Новости Украина.

«Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ», — констатировала она.

В организации призвали украинские власти «немедленно разъяснить» ситуацию. В HRW считают обвинения в адрес журналиста крайне серьезными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе украинских журналистов в РФ на фоне задержания в Киеве сотрудников РИА Новости Украина.