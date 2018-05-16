О состоянии попавшего в реанимацию Джигарханяна рассказал его коллега

Москва, 16 мая. Российского актера и худрука Московского Драматического театра Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из больниц Москвы. Представитель театра Вячеслав Дьяченко рассказал о состоянии народного артиста.

Ряд СМИ сообщили о том, что Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Представитель МДТ, коллега Джигарханяна подтвердил, что он действительно находится в медучреждении. Ранее он какое-то время проходил лечение дома.

Затем медики назначили курс процедур в стационаре, поэтому художественный руководитель театра лег в больницу. Состояние здоровья Джигарханяна он оценил как стабильное. Сотрудники театра ждут его возвращения, пишет «Политэксперт». Напомним, что это уже четвертый раз с начала когда, когда артист попадает в больницу.