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О состоянии попавшего в реанимацию Джигарханяна рассказал его коллега
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    О состоянии попавшего в реанимацию Джигарханяна рассказал его коллега

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    О состоянии попавшего в реанимацию Джигарханяна рассказал его коллега

    Москва, 16 мая. Российского актера и худрука Московского Драматического театра Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из больниц Москвы. Представитель театра Вячеслав Дьяченко рассказал о состоянии народного артиста.

    Ряд СМИ сообщили о том, что Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Представитель МДТ, коллега Джигарханяна подтвердил, что он действительно находится в медучреждении. Ранее он какое-то время проходил лечение дома.

    Затем медики назначили курс процедур в стационаре, поэтому художественный руководитель театра лег в больницу. Состояние здоровья Джигарханяна он оценил как стабильное. Сотрудники театра ждут его возвращения, пишет «Политэксперт». Напомним, что это уже четвертый раз с начала когда, когда артист попадает в больницу. 

    Автор: Ирина Селезнева
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