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Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео
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Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама
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    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

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    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Сирийские правительственные войска продолжают обнаруживать схроны боевиков в Восточном Каламуне. На этот раз находки были сделаны в районе гор Петра и Аль-Гайда. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял репортаж с места событий.

    Еще недавно в Восточном Каламуне был один из анклавов боевиков, располагавшийся вблизи сирийской столицы — Дамаска.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Здесь действовали группировки «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман» и «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо».

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    После успешной операции по освобождению Восточной Гуты, в ходе которой боевики из этого анклава были вывезены на территорию зоны деэскалации «Идлиб», сирийская армия начала перебрасывать свои силы к Восточному Каламуну.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Однако перед тем как начать полномасштабное наступление на позиции боевиков в Восточном Каламуне, сирийское правительство, как и в случае с Гутой, предложило главарям группировок сдать оружие и выехать в северные районы Сирии.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Первым под контроль Дамаска перешел населенный пункт Думейр, а за ним, после непродолжительных колебаний, перешла и остальная часть анклава — Джеруд, Насрия и Рухейба.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Полностью Восточный Каламун стал подконтролен сирийским правительственным войскам 26 апреля, и уже на следующий день российская военная полиция начала патрулирование в данном районе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    Несмотря на то, что перед отправкой на территорию зоны деэскалации «Идлиб» боевики добровольно сдавали свое тяжелое вооружение, сирийской армии предстоит еще много работы.

    Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

    На кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей танки, оружие и боеприпасы, которые были спрятаны незаконными бандформированиями в горах Петра и Аль-Гайда.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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