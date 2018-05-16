Сирия продолжает находить оружие боевиков в Восточном Каламуне: ФАН публикует видео

Сирийские правительственные войска продолжают обнаруживать схроны боевиков в Восточном Каламуне. На этот раз находки были сделаны в районе гор Петра и Аль-Гайда. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял репортаж с места событий.

Еще недавно в Восточном Каламуне был один из анклавов боевиков, располагавшийся вблизи сирийской столицы — Дамаска.

Здесь действовали группировки «Джейш аль-Ислам», «Файлак ар-Рахман» и «Бригада мученика Ахмада Аль-Абдо».

После успешной операции по освобождению Восточной Гуты, в ходе которой боевики из этого анклава были вывезены на территорию зоны деэскалации «Идлиб», сирийская армия начала перебрасывать свои силы к Восточному Каламуну.

Однако перед тем как начать полномасштабное наступление на позиции боевиков в Восточном Каламуне, сирийское правительство, как и в случае с Гутой, предложило главарям группировок сдать оружие и выехать в северные районы Сирии.

Первым под контроль Дамаска перешел населенный пункт Думейр, а за ним, после непродолжительных колебаний, перешла и остальная часть анклава — Джеруд, Насрия и Рухейба.

Полностью Восточный Каламун стал подконтролен сирийским правительственным войскам 26 апреля, и уже на следующий день российская военная полиция начала патрулирование в данном районе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Несмотря на то, что перед отправкой на территорию зоны деэскалации «Идлиб» боевики добровольно сдавали свое тяжелое вооружение, сирийской армии предстоит еще много работы.

На кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей танки, оружие и боеприпасы, которые были спрятаны незаконными бандформированиями в горах Петра и Аль-Гайда.