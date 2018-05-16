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Политика
Путин и Эрдоган обсудили напряженную ситуацию в Палестине
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    Путин и Эрдоган обсудили напряженную ситуацию в Палестине

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    Путин и Эрдоган обсудили напряженную ситуацию в Палестине

    Анкара, 16 мая. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили напряженную ситуацию в Палестине, сообщили представители канцелярии главы Турции.

    В канцелярии рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. Представители России и Турции обсудили текущую ситуацию в Палестине.

    «Стороны обсудили напряженность в регионе, причиной которой стал перенос посольства США в Иерусалим, — приводит слова источника ТАСС, — а также тот факт, что палестинские демонстранты в секторе Газа стали целями нападений».

    Путин и Эрдоган обсудили напряженную ситуацию в Палестине

    Накануне власти Палестины приняли решение отозвать посла из Вашингтона в ответ на перенос США посольства в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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