Министр обороны Чехии может лишиться поста из-за фото пуделя на могиле Неизвестного солдата

Прага, 16 мая. Крупный скандал разгорается в правительстве Чехии, лидер социал-демократической партии страны Ян Гамачек обрушился с критикой на министра обороны Чехии Карлу Шлехтову, которая опубликовала в Instagram фотографию своей собаки на могиле Неизвестного солдата.

По словам Гамачека, то, что сделала Шлехтова, недопустимо, он выразил надежду на то, что оборонное ведомство ждут кадровые реформы.

«Министр обороны — это человек, который должен чтить традиции нашей армии, чтить тех, кто положил свою жизнь за нашу независимость, и посадить на их могилу собаку – для меня это просто невероятно. Предполагаю, что там (на посту главы оборонного ведомства — прим. ФАН) произойдет смена», — сказал Гамачек в интервью порталу Idnes.

Отметим, после того как на вопиющее неуважение к памяти погибших в Великой Отечественной войне обратили внимание пользователи Сети, Шлехтова удалила снимок своего пуделя на могиле Неизвестного солдата.

Напомним, Шлехтова уже третья женщина на посту главы министерства обороны Чехии. Против первой женщины на этой должности, Власты Паркановой, до сих пор ведется судебный процесс. Ее обвиняют в мошенничестве при закупках.