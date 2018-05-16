«Полная чушь»: Матвиенко отреагировала на информацию о «вмешательстве РФ» в выборы в Мексике

Москва, 16 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что информация о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в Мексике, является полной чушью.

На встрече Матвиенко с главой мексиканского сената Эрнесто Хавьером Кордеро Арройо заявила, что информация о том, что Россия пыталась вмешиваться в выборы президента Мексики, была крайне удивительной.

«Это полная чушь и ерунда и хорошо, что вы тоже это понимаете», — добавила она.

Эрнесто Хавьером Кордеро Арройо, в свою очередь, подчеркнул, что Мексика не верит в том, что Россия оказывает влияние на выборы в Мексике или другой какой-то стране.

Напомним, после избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году, американские политики заявили о «вмешательстве России в выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения Соединенных Штатов, требуя доказательств. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обвинения являются «абсолютно голословными».