«Газпром энергохолдинг» вынуждают отказываться от угля
Москва, 16 мая. Как заявил Федеральному агентству новостей генеральный директор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, компания намерена перевести на газ некоторые свои электростанции, поскольку им никак не удается договориться с угольными компаниями о приемлемой цене на топливо. В частности, это касается расположенной в российской столице ТЭЦ-22 «Мосэнерго».
Он отметил, что это выгодно как в плане экономики, так и в плане экологии. Также, по словам руководителя компании, «рассматривалась возможность строительства нового газопровода к Новочеркасской ГРЭС на территории Ростовской области из-за высоких цен на уголь». Но, как отметил Федоров, это могло привести к серьезным социальным последствиям в регионе, где добывается уголь, который для расположенной рядом с разрезом электростанции оказывается дороже, чем газ, транспортируемый из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Денис Федоров сообщил, что данный вопрос обсуждался в Минэнерго: газпромовские энергетики просили повысить цены на мощность для Новочеркасской ГРЭС, чтобы обеспечить безубыточность ее работы при дорогостоящем угле, нашли понимание, но решение так и не было принято. Теперь с аналогичной просьбой энергетики обратятся уже в новое правительство, чтобы, по словам главы ГЭХ, «дожать ситуацию».
ООО «Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), управляет генерирующими компаниями Группы «Газпром».
«Газпром энергохолдинг» является одним из крупнейших в России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2»), включающих более 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
Новочеркасская ГРЭС является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Входит в состав ПАО «ОГК-2».