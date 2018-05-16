В Госдуме предупредили Кара-Мурзу-младшего о наказании за пособничество санкциям

Москва, 16 мая. Деятельность журналиста Владимира Кара-Мурза–младший может попасть под закон об уголовной ответственности за пособничество американским санкциям на территории РФ, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Журналист Кара-Мурза-младший заявил «Эху Москвы», что добился принятия в восьми странах мира акта Магнитского, сообщил парламентарий.

«Я, как депутат Госдумы, его предостерегаю: если закон будет принят и вступит в силу, то такая деятельность будет считаться преступлением», — сказал Андрей Исаев.

Он добавил, что необходимо доказать намеренное действие. Журналист открыто заявляет, что составляет списки, делает рекомендации. Однако эти действия будут рассматриваться как преступные с момента принятия в России соответствующего закона.

Напомним, что закона Магнитского в США приняли в 2012 году. Он предусматривает введение персональных санкций против лиц, которые нарушали права человека.