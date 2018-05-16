Мечты сбываются: в России почти все готово к чемпионату мира по футболу

До чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, остался один месяц. Миллионы россиян смогут прикоснуться к этому празднику, почувствовать себя участниками большого спортивного события.

Сотни тысяч российских ребятишек полюбят спорт, смогут понять ценности здорового образа жизни и продолжат наслаждаться любимой игрой на новых тренировочных полях, построенных к ЧМ-2018.

Чемпионат может по-настоящему преобразить нашу страну. Ведь в наследство всем нам достанутся новые современные стадионы, аэропорты, вокзалы, мосты, отели, парки, дороги, кафе, рестораны в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Федеральное агентство новостей разбиралось, какие же объекты получает Россия вместе с мировым футбольным первенством.

Волгоград — «Отлично!»

Стадион: новый стадион «Волгоград Арена» построен на берегу Волги неподалеку от Мамаева Кургана и великого монумента «Родина-мать». Его вместимость — 45 015 мест.

После ЧМ-2018 «Волгоград Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Ротор». Здесь сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.

Аэропорт: в городе-герое Волгограде к чемпионату мира модернизирован аэропорт «Гумрак», построен новый терминал внутренних авиалиний, 8 мая он принял первых пассажиров. Реконструированы взлетные полосы, в результате пропускная способность аэропорта выросла в пять раз.

Общий пассажиропоток, который теперь сможет обслуживать небесная гавань Волгограда, — почти 1,5 тыс. человек в час. Планируется, что новые терминалы объединят специальными галереями, а выходы на посадку оборудуют телетрапами. Обещают, что уже в июне сюда начнет ходить железнодорожный аэроэкспресс.

Транспорт: протестирована новая железнодорожная ветка, связывающая «Гумрак» и город, пассажиры смогут добираться в аэропорт на электричке. По новому маршруту ежесуточно будут курсировать 22 пары пригородных поездов. Обновлено здание вокзала — памятник архитектуры.

Как сообщила ФАН представитель пресс-службы оргкомитета «Россия-2018» в Волгограде Татьяна Зубкова, «был укреплен берег реки Волга, потому удалось реализовать давнюю мечту волгоградцев и построить вдоль берега рокадную дорогу. Начата реконструкция центральной набережной, реконструируется мемориальный парк у подножия Мамаева Кургана — это самый крупный за полвека проект ландшафтного строительства».

Екатеринбург — «Хорошо!»

Стадион: «Екатеринбург Арена» будет вмещать 35 000 зрителей, но лишь на время ЧМ-2018. Проект этот неоднозначный: он не раз подвергался критике из-за трибун, находящихся как бы «за чашей» стадиона. «Екатеринбург Арена» — памятник архитектуры сталинского неоклассицизма, смесь ампира и эклектики.

Ради сохранения исторического облика стадиона в родные стены постарались вписать новый объем арены, тем самым уподобив стадион круглому шару с «ушками» по бокам — выпирающими наружу дополнительными сборно-разборными трибунами. После ЧМ-2018 лишнее демонтируют, и количество мест будет сокращено до 25 000.

Здесь сыграют команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

Аэропорт: в ходе подготовки к чемпионату был модернизирован аэропорт «Кольцово», построена вторая взлетно-посадочная полоса, увеличившая пропускную способность аэродрома до 28 взлетно-посадочных операций в час. По оценкам руководства ПАО «Аэропорт Кольцово», в итоге аэропорт сможет принимать порядка 60 тысяч болельщиков в день.

Транспорт: в городе отремонтировано почти 1,5 млн кв. метров дорожного покрытия, построена новая улица, проведены строительно-монтажные работы дорожного покрытия в районе стадиона на сумму 3,28 млрд рублей, продолжаются работы по благоустройству. Запущено трамвайное движение на вновь построенном участке трамвайной линии.

Казань — «Отлично!»

Стадион: «Казань Арена» построена незадолго до начала активной подготовки к чемпионату мира — в 2013 году. Рассчитана на 45 тысяч зрителей. Это домашний стадион казанского «Рубина».

На казанское поле выйдут сборные Франции, Испании, Ирана, Австралии, Польши, Колумбии, Кореи и Германии. Здесь пройдут групповые матчи, одна из игр 1/8 финала и один из четвертьфиналов ЧМ-2018.

Аэропорт: для чемпионата в Казанском международном аэропорту построили еще один терминал — временный. Он обеспечит на время соревнований дополнительную пропускную способность, доведя общую до 1800 человек в час.

Транспорт: новая станция метро «Дубравная» будет открыта в Казани к мундиалю. Уже закончена основная часть строительства, проходят тестирование системы обеспечения.

Калининград — «Хорошо!»

Стадион: Калининград — один из самых проблемных объектов заявки. Проект неоднократно видоизменялся, сложность связана с зыбкой почвой, применялись специальные сваи. Вместимость местной арены — 35 015 человек, после чемпионата ее уменьшат до 25 тыс. Стадион будет домашней ареной калининградской «Балтики».

Здесь сразятся Хорватия и Нигерия, Сербия и Швейцария, Испания и Марокко, Англия и Бельгия.

Аэропорт: в ходе подготовки к мундиалю модернизирован аэропорт «Храброво», проведена реконструкция аэровокзального комплекса, удлинена ВПП с 2,5 до 3,3 км, что позволит аэропорту принимать воздушные суда всех типов.

Транспорт: реконструированы 13 км областной трассы «Мамоново-II — Гжехотки», сданы в эксплуатацию Второй Эстакадный мост и Берлинский мост, запущено движение по мостам Высокий и Деревянный, построен новый мост через реку Неман. Заканчивается строительство I этапа Северного обхода Калининграда, в мае обещают сдать Восточную эстакаду на Остров Октябрьский. В мае же обещано построить новую улично-дорожную сеть на Острове — магистральные дороги, дорогу к стадиону, парковки, транспортно-пересадочные узлы.

Москва — «Удовлетворительно!»

Стадион 1: «Лужники» — крупнейший стадион в России. Построен в 1956 году. 11 ноября 2017 года стадион был открыт после продолжительной реконструкции. Вместимость «Лужников» во время чемпионата мира по футболу составит 81 тысячу зрительских мест. Расположен неподалеку от Воробьевых гор.

В 2018 году «Лужники» примут семь игр чемпионата мира по футболу (четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала, один из полуфинальных матчей и финал).

Стадион 2: функционирующий с 2014 года домашний стадион московского «Спартака» — единственный на ЧМ-2018, возведенный на деньги частного футбольного клуба. Стадион носит название «Открытие Арена» — по названию спонсора клуба, но на время ЧМ-2018 он будет именоваться «Стадион Спартак». Вместимость: 45 360 мест.

Здесь сыграют футболисты из Аргентины, Исландии, Польши, Сенегала, Бельгии, Туниса, Сербии и Бразилии. Кроме того, на «Спартаке» будет проведен матч 1/8 финала.

Аэропорты: в «Домодедове» накануне чемпионата обещают открыть новый терминал D2, оборудованный 70 пунктами паспортного контроля на прилет и 70 — на вылет. Модернизирован аэропорт «Внуково».

В «Шереметьеве» построен новый пассажирский Терминал B для обслуживания внутренних рейсов. Его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Кроме того, в эксплуатацию введен Межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями, проложенными под летным полем, — пассажиры смогут бесплатно добраться до терминалов D, E, F, время в пути составит 4 минуты, включая время ожидания состава.

Но запланированное открытие к чемпионату мира третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьеве» может не состояться. Завершить строительство стоимостью почти 56 млрд рублей собирались в 2017 году.

По сообщению Росавиации, в начале марта ВПП была готова на 55%, а три рулежные дорожки — на 39–90%. Проанализировав ситуацию, эксперты сделали вывод, что к началу ЧМ-2018 строительство завершить невозможно. Причиной задержки названы проблемы с переносом газопровода и нефтепродуктопровода, а также судебные процессы с местными жителями из-за выкупа земель под строительство. Теперь предполагается, что заработает новая полоса только в сентябре 2018 года.

Впрочем, аэропорт сможет принять болельщиков и без новой ВПП. Подрядчик все же выражает решимость открыть к мундиалю часть магистральной плюс три дополнительные рулежные дорожки.

Аналогичные проблемы есть и в «Домодедове». Там также планировали к началу мундиаля ввести в эксплуатацию дополнительную полосу. Но подрядчик обанкротился, и даже высокая готовность полосы не вселяет уверенности в своевременное завершение работ. На таком этапе найти компанию, которая возьмется достроить полосу, проблематично. Ее строительство обошлось государству почти в 13 млрд рублей.

«Жуковский» стал четвертым аэропортом московского авиаузла, который сможет принять гостей мундиаля. Он открылся в мае 2016 года.

Транспорт: один из уникальных инфраструктурных объектов мирового уровня, построенных к чемпионату мира по футболу в Москве, — канатная дорога от «Лужников» до Воробьевых гор. Она включает в себя 3 станции, 35 кабин, сейчас там ведутся пуско-наладочные работы.

До конца мая дорожные службы Подмосковья завершат ремонт дорог, ведущих к тренировочным комплексам ЧМ-2018. В рамках подготовки к мундиалю в Московской области будет отремонтировано 37 участков дорог общей протяженностью 130 км, работы ведутся с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая обладает повышенной износоустойчивостью и шумопоглощением.

Нижний Новгород — «Отлично!»

Стадион: арена под названием «Нижний Новгород» возведена на стрелке рек Оки и Волги. Ее вместимость — 44 899 человек. После мирового первенства планируется использовать арену для футбола и массовых мероприятий.

«Нижний Новгород» примет шесть матчей ЧМ-2018: Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Аэропорт: обновлена и удлинена на 500 метров взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта «Стригино», проведена масштабная реконструкция и модернизация объектов аэродромной инфраструктуры.

Транспорт: к 30 мая 2018 года обещано сдать новую станцию метро «Стрелка», идет приемка исполнительной документации и проверка всех систем безопасности.

Ростов-на-Дону — «Отлично!»

Стадион: «Ростов Арена» возведена на левом берегу Дона. Вместимость стадиона — 45 тысяч зрительских мест. После побед ФК «Ростов» над немецкой «Баварией» и голландским «Аяксом» за посещаемость стадиона после чемпионата мира переживать не стоит, болельщики готовы поддерживать любимую команду.

Здесь между собой сыграют Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия, а также пройдет матч 1/8 финала.

Аэропорт: «с нуля» построен новый аэропорт «Платов» под Ростовом-на-Дону. Названный в честь казачьего атамана он обошелся почти в 46 млрд руб. Площадь нового терминала — более 50 тыс. кв. м. «Платов» стал настоящим произведением искусства и совместного творчества: архитектурную концепцию «Мост в небо» разработал лондонский архитектор Мэтт Картрайт из бюро Twelve Architects & Masterplanners, общее проектирование выполнил российский «Аэропроект», а дизайн пассажирского терминала — немецкая компания Assmann Beraten + Planen.

Транспорт: на подготовку объектов к проведению матчей ЧМ-2018 было направлено порядка 11,7 млрд рублей, наиболее значимым стал мост через Дон в створе Ворошиловского проспекта, на масштабную реконструкцию которого потратили 6,3 млрд рублей. Построена магистральная четырехполосная дорога протяженностью 2,9 км. Приведено в порядок покрытие на 186 участках общей площадью 2,5 млн кв. метров. Введено в эксплуатацию два подъезда к «Платову».

Самара — «Отлично!»

Стадион: «Самара Арена» возведена в районе поселков Радиоцентр и Сорокины Хутора. Вместимость: 44 918 человек. Самарский клуб «Крылья Советов» в этом сезоне вернулся в элитный футбольный дивизион страны. Это значит, что стадион простаивать без дела после ЧМ не будет. Архитектурно арену отличают космические мотивы.

Стадион примет шесть матчей мундиаля. Здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии, а также пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала.

Аэропорт: введен в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта «Курумоч». В новый пятиэтажный терминал площадью около 42 тыс. кв. м было инвестировано около 6 млрд руб. Аэровокзальный комплекс сдан в эксплуатацию еще в 2015 году. Второй этап реконструкции расширил площадь аэровокзала до 60 тыс. кв. м.

Транспорт: модернизирован железнодорожный вокзал Самары, в городе отремонтировано 213 км дорог, введено в эксплуатацию 35 км построенных и реконструированных дорог, на 36% обновлен подвижной состав общественного транспорта, приобретено 30 трамваев, 125 автобусов, введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка.

Санкт-Петербург — «Отлично!»

Стадион: «Санкт-Петербург» — один из самых старых «долгостроев» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Оборудован раздвижной крышей и выкатным полем. Вместимость: 67 800 человек. Домашние матчи «Зенита» посетили здесь больше миллиона человек, что стало абсолютным рекордом России.

Питерских болельщиков ждут четыре матча группового этапа: Марокко — Иран, Россия — Египет, Бразилия — Коста-Рика, Нигерия — Аргентина, тут же пройдут матч 1/8 финала, полуфинал и игра за третье место.

Аэропорт: построен новый терминал «Пулково-2», сейчас он проходит стадию тестирования.

Транспорт: к 27 мая — дню города Санкт-Петербурга — обещано запустить две новые станции «зеленой» ветки метрополитена — «Новокрестовская» и «Беговая». Запущено движение по новому шестиполосному мосту Бетанкура через остров Серный, связывающему Васильевский остров и Петроградскую сторону, а также по прилегающему к переправе участку набережной Макарова. На ремонт дорог и транспортную инфраструктуру к чемпионату мира потрачено 10 млрд рублей.

Саранск — «Отлично!»

Стадион: в Саранске к чемпионату построили стадион «Мордовия Арена» на 45 360 зрительных мест. По окончании турнира временные трибуны будут демонтированы, и вместимость сооружения уменьшат до 30 000 зрителей. Стадион станет домашней ареной для местного футбольного клуба «Мордовия». Попутно со строительством отличного стадиона в Саранске создали парк, обустроили набережную реки Инсар, соединили район с центром города, образовали зону отдыха.

Здесь сыграют сборные Перу, Колумбии, Ирана, Панамы, Японии, Туниса, Португалии и Дании.

Аэропорт: модернизирован аэропорт «Саранск», проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, построены постоянный и временный терминалы, пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время ЧМ.

Транспорт: к ЧМ-2018 в Саранске планировалось завершить реконструкцию и строительство дороги до аэропорта протяженностью 3,5 км (стоимость 213,4 млн рублей), а также построить транспортную развязку на пересечении улиц Красная и Севастопольская, обеспечивающую подъезд к аэропорту (стоимость объекта 645,8 млн рублей). Оба объекта введены в эксплуатацию.

Сочи — «Отлично!»

Стадион: «Фишт» был возведен в Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Для ЧМ-2018 проведена его реконструкция. Вместимость: 44 000 человек, но после мирового первенства количество мест уменьшат до 25 тысяч. Собственного футбольного клуба в Сочи нет. Но, по предложению руководства оргкомитета «Россия-2018», в ближайшее время он может появиться: во всяком случае, планы по созданию команды были недавно озвучены на заседании оргкомитета — это решит вопрос с посещаемостью спортивного объекта после ЧМ-2018.

По прогнозу мэрии Сочи, мундиаль приведет к увеличению числа занимающихся футболом в городе с 5 тыс. детей и подростков до 7,5 тыс. Город получит в свое распоряжение два тренировочных поля с натуральным покрытием в Адлерском районе, стадион с искусственным покрытием в Хостинском районе и новый спортивный центр с футбольным полем с искусственным покрытием в поселке Лоо. По мнению главы города Анатолия Пахомова, это может сделать Сочи федеральной тренировочной базой для российских футбольных команд.

«Фишт» примет сборные Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Аэропорт: модернизирован Международный аэропорт Сочи в Адлере.

Транспорт: к началу чемпионата мира будет отремонтировано 29 улиц, проведен ямочный ремонт дорог.