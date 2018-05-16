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Сирия: САА выдвинула последний ультиматум боевикам в провинции Даръа
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    Сирия: САА выдвинула последний ультиматум боевикам в провинции Даръа

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    Сирия: САА выдвинула последний ультиматум боевикам в провинции Даръа

    Дамаск, 16 мая. Командование Сирийской арабской армии выдвинуло последний ультиматум боевикам в провинции Даръа с требованием добровольно сложить оружие и присоединиться к режиму прекращения огня. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, военная авиация Сирии сбросила несколько тысяч листовок в контролируемых боевиками городах Даиль, Музейриб и Тафас. В листовках говорится о том, что в течение 48 часов боевики должны сложить оружие и принять условия мирного соглашения, в противном случае сирийские военные начнут масштабную операцию против террористов в провинции Даръа.                                                                                              

    Автор: Алексей Громов
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