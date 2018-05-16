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Немецкий бизнес поделился ожиданиями от предстоящей встречи Меркель с Путиным
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    Немецкий бизнес поделился ожиданиями от предстоящей встречи Меркель с Путиным

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    Немецкий бизнес поделился ожиданиями от предстоящей встречи Меркель с Путиным

    Берлин, 16 мая. Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле поделился ожиданиями от предстоящей встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, немецкий бизнес ждет от нее конкретных результатов.

    «Мы исходим из того, что переговоры приведут к конкретным результатам, которые облегчат работу немецких компаний в российском бизнесе», — говорится в заявлении Бюхеле.

    По его словам, есть надежда на то, что решение спора вокруг газопровода «Северный поток — 2», которое защищает интересы Украины за счет гарантированных поставок российского природного газа через территорию страны. 

    Как отметил Бюхеле, Меркель нужно убедить Путина не вводить штрафные меры в отношении компаний, которые должны соблюдать иностранные санкции, поскольку соответствующие меры стали бы «значительным бременем» для экономических отношений РФ и ФРГ, испытывающих в настоящее время небольшой подъем.

    Напомним, встреча Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель состоится 18 мая в Сочи. 

    Автор: Тимур Румянцев
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