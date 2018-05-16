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СК РФ возбудил дело после незаконного задержания главы РИА Новости Украина
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    СК РФ возбудил дело после незаконного задержания главы РИА Новости Украина

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    СК РФ возбудил дело после незаконного задержания главы РИА Новости Украина

    Москва, 16 мая. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с незаконным задержанием Кирилла Вышинского. Главу РИА Новости Украина, который имеет российское гражданство, привлекли в Киеве к уголовное ответственности.

    По факту воспрепятствования деятельности журналиста Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 144 и 299 УК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Напомним, сотрудники СБУ устроили обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудники агентства сообщили, что силовики изъяли ноутбуки и серверы и интересовались личными телефонами журналистов. Обыски продолжались 11 часов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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