СК РФ возбудил дело после незаконного задержания главы РИА Новости Украина

Москва, 16 мая. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с незаконным задержанием Кирилла Вышинского. Главу РИА Новости Украина, который имеет российское гражданство, привлекли в Киеве к уголовное ответственности.

По факту воспрепятствования деятельности журналиста Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 144 и 299 УК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, сотрудники СБУ устроили обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудники агентства сообщили, что силовики изъяли ноутбуки и серверы и интересовались личными телефонами журналистов. Обыски продолжались 11 часов.