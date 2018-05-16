Цивилев ввел сокращенные пятницы для женщин в Кузбассе

Кемерово, 16 мая. Жительницы Кемеровской области летом по пятницам будут работать меньше. О сохранении сокращенного графика в последний день рабочей недели для сотрудниц администрации региона с детьми сообщил в среду врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, такое решение было принято им в связи с просьбами жителей Кузбасса. Он отметил, что всего получил в соцсетях более 100 таких сообщений, передает «Газета Кемерова».

«В связи с этим я принял решение ввести с 4 июня 2018 года короткие рабочие пятницы (с 08:30 до 15:00) с сохранением среднего заработка для сотрудниц администрации Кемеровской области, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку и попечительство», — написал Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Глава кемеровской области призвал поддержать такую инициативу и остальных работодателей, независимо от форм собственности. Цивилев подчеркну, что при этом необходимо оставлять на прежнем уровне средний заработок сотрудниц и обеспечивать такие условия труда, которые будут способствовать сохранению производственного процесса, уточняет «ФедералПресс».

Врио губернатора добавил, что такая мера позволит женщинам уделять больше внимания семье и воспитанию детей. Рекомендации на сокращенные пятницы для женщин распространяются на период до 28 сентября 2018 года.