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Совет Европы обратил внимание на задержание российского журналиста в Киеве
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    Совет Европы обратил внимание на задержание российского журналиста в Киеве

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    Совет Европы обратил внимание на задержание российского журналиста в Киеве

    Москва, 16 мая. На официальном сайте Совета Европы появилось упоминание о ситуации с задержанием в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    О том, что журналиста удерживают на Украине, в среду сообщается на платформе Совета Европы по защите сотрудников СМИ. В заметке отмечается, что российского журналиста обвиняют в «госизмене» и якобы имевших место контактах с «сепаратистами на Востоке Украины».  

    Напомним, Вышинского задержали утром 15 мая в центре Киева. Во вторник сотрудники СБУ также ворвались в офис РИА Новости Украина.

    В МИД РФ выразили решительный протест в связи с задержанием журналиста. Супруга Вышинского позднее сообщила, что у журналиста есть проблемы со здоровьем, из-за которых он не может обходиться без медикаментов. 

    Автор: Федор Веснин
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