Совет Европы обратил внимание на задержание российского журналиста в Киеве

Москва, 16 мая. На официальном сайте Совета Европы появилось упоминание о ситуации с задержанием в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

О том, что журналиста удерживают на Украине, в среду сообщается на платформе Совета Европы по защите сотрудников СМИ. В заметке отмечается, что российского журналиста обвиняют в «госизмене» и якобы имевших место контактах с «сепаратистами на Востоке Украины».

Напомним, Вышинского задержали утром 15 мая в центре Киева. Во вторник сотрудники СБУ также ворвались в офис РИА Новости Украина.

В МИД РФ выразили решительный протест в связи с задержанием журналиста. Супруга Вышинского позднее сообщила, что у журналиста есть проблемы со здоровьем, из-за которых он не может обходиться без медикаментов.