«Все счета выставим России»: Киев скрупулезно подсчитал свои убытки от Крымского моста

Киев, 16 мая. Киев выставит России счет в размере почти 1,2 миллиарда рублей из-за строительства Крымского моста, сообщил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Во время заседания украинского правительства Омелян констатировал, что Киев намерен потребовать от России возмещения ущерба от якобы убытков, которые понесла его страна из-за строительства переправы через Керченский пролив. По его словам, только прямые убытки достигают 500 миллионов гривен. Непрямые убытки, по его словам, исчисляют также в «миллионных суммах».

«Мы все скрупулезно подсчитываем, — подчеркнул он. — Все счета будут России выставлены».

Напомним, накануне состоялось торжественное открытие автотрассы Крымского моста.

В 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России. Киев отказался принять это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».