«В США бредят»: в Крыму ответили на призыв американского СМИ взорвать Крымский мост

Крымский мост «подрывает авторитет Украины как нации», написал в своей публикации корреспондент американского издания Washington Examiner Том Роган. Журналист предложил «разбомбить» мост с воздуха.

Ссылку на свою статью со скандальным заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост» (Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge) он опубликовал в микроблоге Twitter.

Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge https://t.co/AacaPoemMy by @TomRtweets pic.twitter.com/4jgC7VvJka