«В США бредят»: в Крыму ответили на призыв американского СМИ взорвать Крымский мост

Крымский мост «подрывает авторитет Украины как нации», написал в своей публикации корреспондент американского издания Washington Examiner Том Роган. Журналист предложил «разбомбить» мост с воздуха.

Ссылку на свою статью со скандальным заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост» (Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge) он опубликовал в микроблоге Twitter.

Как утверждает депутат государственного совета Республики Крым Лентун Безазиев, наличие у России Крымского моста не должно волновать американцев. Как отметил политик в интервью Федеральному агентству новостей, Крымский мост построен не только для россиян — путь по нему открыт для жителей всех государств.

«Они бредят. Американцы всегда почему-то считают себя повелителями мира. Но в данном случае наш мост – не их проблема, — заявляет депутат. — Он соединяет Крым с Кавказом, это шелковый путь! 15 минут, и ты уже переехал на другую сторону. Конечно, украинцам можно чего угодно насоветовать! Это управляемая страна. Она сама по себе ничего не решает. Холуи. Слуги Вашингтона. Сейчас Россия поднялась и распрямилась. Мы построили грандиозное сооружение, лучше него нет во всей Европе. Ведь мост этот построен не только для жителей нашей страны. Европейцы, азиаты, кто угодно может по нему проехать. Это созидание. Созидание ради людей. А созиданием человек занимается с момента своего возникновения».

Предлагая сбросить бомбу на мост через Керченский пролив, Том Роган отметил: из-за того, что мост длинный, количество жертв при атаке с воздуха можно максимально снизить. Главное, считает американский репортер, вывести сооружение из строя.

Роган считает Крымский мост свидетельством и психологическим символом «присвоения Путиным и Россией украинской территории»

Пользователи сети Интернет мгновенно начали реагировать на публикацию Рогана.

«Журналист пропагандирует терроризм, который унесет жизни невинных людей? Каждый день вы находите возможность упасть еще ниже».

«Наука ненависти? Каково вам жить без мозга, Том Роган?»

Напомним, мост через Керченский пролив был открыт 15 мая. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин. Новая транспортная артерия соединяет полуостров Крым с остальной частью страны.