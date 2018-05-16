Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе

Дамаск, 16 мая. Одна из самых влиятельных группировок Свободной сирийской армии (ССА) сложила оружие и заявила о намерении продолжить борьбу с террористами на стороне правительственных сил Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, боевики ССА сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня в провинции Хомс. Кроме того, боевики заявили о готовности продолжить борьбу с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) на стороне правительственных сил Сирии.

В настоящее время сирийские войска проводят операцию по выводу боевиков из северных районов провинции Хомс и южных районов Хамы. К настоящему моменту правительственные силы взяли под свой контроль 15 городов и ряд деревень в провинциях Хомс и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.