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Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе
Новости Сирии
Сирия: САА освободила от боевиков несколько районов в провинциях Хомс и Хама
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    Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе

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    Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе

    Дамаск, 16 мая. Одна из самых влиятельных группировок Свободной сирийской армии (ССА) сложила оружие и заявила о намерении продолжить борьбу с террористами на стороне правительственных сил Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency.

    По данным агентства, боевики ССА сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня в провинции Хомс. Кроме того, боевики заявили о готовности продолжить борьбу с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) на стороне правительственных сил Сирии.

    В настоящее время сирийские войска проводят операцию по выводу боевиков из северных районов провинции Хомс и южных районов Хамы. К настоящему моменту правительственные силы взяли под свой контроль 15 городов и ряд деревень в провинциях Хомс и Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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