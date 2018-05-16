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Правозащитники потребовали от Киева усмирить украинских радикалов
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    Правозащитники потребовали от Киева усмирить украинских радикалов

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    Правозащитники потребовали от Киева усмирить украинских радикалов

    Киев, 16 мая. На Украине участились случаи агрессивных действий радикалов, националисты нападают на женщин, цыган, других представителей нацменьшинств, сообщили в правозащитной организации Amnesty International.

    Правозащитники призвали Киев отреагировать на нападения радикалов и осудить незаконные действия националистов. Только за последние 12 месяцев организация зафиксировала не менее 30 нападений.

    «Во всех этих случаях, кроме одного, злоумышленники остались безнаказанными за свои действия», — говорится в сообщении.

    Жертвами нападений и угроз стали защитницы прав женщин, политики левого движения, представитель нацменьшинств. Все они беззащитны перед радикалами и уязвимы от дальнейших актов агрессии.

    Киев фактически игнорирует незаконные действия националистов, поскольку многие из них сообщают о своих планах в Интернете. Однако власти и правоохранители бездействуют. Российское отделение Amnesty International признано иноагентом.

    Автор: Ирина Селезнева
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