Учитель в США утопил енотов на глазах у школьников

Нью-Йорк, 16 мая. Хладнокровный поступок учителя сельского хозяйства Дьюи Брютона в американском штате Флорида вызвал настоящий резонанс: мужчина утопил двух енотов прямо на глазах у школьников.

По информации новостного портала Kron 4, животные съели курицу, которую растил класс и Брютон решил отомстить. Под страхом вызова к директору Брютон запретил своим подопечным снимать «казнь». Несмотря на это, один ребенок запечатлел утопление, спрятавшись за спинами одноклассников.

Брютон утопил несчастных зверьков в наполненном водой мусорном контейнере. На кадрах можно увидеть, как несколько учеников помогают ему, другие наблюдают со стороны.

После того, как о случившемся узнало руководство школы, Брютон был отправлен в административный отпуск. Администрация начала внутреннее расследование инцидента, к нему подключилось министерство природных ресурсов штата.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул инициативу о вооружении работников образовательных учреждений для защиты от нападений преступников.