«Не слушайте фуфло»: Хирург ответил на обвинения в нарушении ПДД байкерами на Крымском мосту

Десятки участников мотопробега в честь запуска автомобильного движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения, пишут СМИ. Они якобы остановились на арочном пролете для того, чтобы сфотографироваться.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) ответил на обвинения в адрес байкеров и назвал открытие переправы через Керченский пролив, соединившей Крым с материковой Россией, событием века.

«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — заявил Хирург в комментарии Федеральному агентству новостей.

Александр Залдостанов отметил, что в интернете есть видео, которое доказывает, что байкеры не останавливались на Крымском мосту, чтобы сделать селфи.

«Сейчас эта информация раздувается теми, кто хочет умалить значимость сегодняшнего события», — считает лидер «Ночных волков».

Открытие Крымского моста Хирург назвал очень символичным событием.

«Крымский мост — это не только уникальное инженерное сооружение, это не только бетон и металл. Это еще и мост, направленный в будущее, мост, который все ждали. Это действительно некий новый этап в жизни России. Это такое логическое завершение Русской весны и надежда России на будущее возрождение», — считает Александр Залдостанов.

По словам Хирурга, в колонне байкеров, проехавшей сегодня по Крымскому мосту, было немало жителей Крыма.

«Эти люди участвовали в событиях Русской весны. Для них открытие Крымского моста — долгожданное событие, с которым они связывают свое будущее», — заметил Залдостанов.

По его словам, когда он ехал по Крымскому мосту, он слышал «гул русского реактора».

«С одной стороны ревели моторы наших мотоциклов, с другой стороны шумит ветер. Ощущение было, что так гудит русский реактор, который запустил президент России. Когда я ехал по Крымскому мосту, у меня были такие мысли, что вчерашняя колонна КамАЗов — это были победные танки КВ-2, а мы сегодня — это 8-й отдельный мотоциклетный полк Сталинграда, который превратился в целую армию за этими танками», — добавил Залдостанов.

Хирург призвал не присоединяться к хору, пытающемуся любым способом «обгадить» происходящее.