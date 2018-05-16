ФАС прокомментировала возможность запрета рекламы онлайн-казино в YouTube

Москва, 16 мая. Российская Федеральная антимонопольная служба занимается изучением вопроса о регулировании рекламы, размещенной на сайтах, расположенных не в российской доменной зоне, на практике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС заявили, что ведомство не отказывалось осуществлять контроль за рекламой на Интернет-ресурсах, которые доступны для российских пользователей. В связи с тем фактом, что российские пользователи могут наткнуться на рекламу казино между просмотрами видео, ведомство направит YouTube запрос «каким образом реклама, размещаемая на сайте, может быть целевым образом направлена на российскую аудиторию».

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что первоначально ведомство изучит технические особенности, а после выработает «эффективные механизмы удаления запрещенной в России рекламы с иностранных сервисов».

Напомним, в Российской Федерации запрещена реклама азартных игр, однако между просмотрами видеороликов на платформе YouTube россияне могут ее встретить.