Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть

Москва, 16 мая. Президент США Дональд Трамп придумал, как есть бургеры на диете и не толстеть. Обедая гамбургером из McDonald's, он заказал блюдо с половиной булочки.

Правильное питание Трампу прописали врачи из-за риска ожирения, однако американский президент полностью отказаться от фастфуда не смог и ищет другие способы употреблять меньше углеводов, пишет The Independent со ссылкой на адвоката Трампа Руди Джулиани.

В комментарии для издания медики все же настоятельно рекомендовали американскому лидеру совсем отказаться от хлеба, а красное мясо заменить курицей.

Напомним, президент США Дональд Трамп сел на диету по рекомендации врачей в начале марта. Его вес составлял 108 килограммов при росте 190 сантиметров, до ожирения ему оставалось набрать 400 граммов.