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Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть
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    Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть

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    Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть

    Москва, 16 мая. Президент США Дональд Трамп придумал, как есть бургеры на диете и не толстеть. Обедая гамбургером из McDonald's, он заказал блюдо с половиной булочки.

    Правильное питание Трампу прописали врачи из-за риска ожирения, однако американский президент полностью отказаться от фастфуда не смог и ищет другие способы употреблять меньше углеводов, пишет The Independent со ссылкой на адвоката Трампа Руди Джулиани.

    В комментарии для издания медики все же настоятельно рекомендовали американскому лидеру совсем отказаться от хлеба, а красное мясо заменить курицей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп сел на диету по рекомендации врачей в начале марта. Его вес составлял 108 килограммов при росте 190 сантиметров, до ожирения ему оставалось набрать 400 граммов.

    Автор: Василий Котов
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