Глава Крыма утер нос Порошенко 25-летием строительства моста через Днепр

Аксенов, 16 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на критику президента Украины Петра Порошенко в адрес Крымского моста.

Порошенко, критикуя состоявшееся накануне открытие автотрассы Крымского моста, в очередной раз заявил, что это якобы «пренебрежение международным правом»​​​ со стороны Москвы. Аксенов поставил на место главу Украины, отметив, что представителю Киева следовало бы обратить внимание на проблемы внутри свой страны.

«За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километра, — написал Аксенов на своей странице в Facebook. — Мост до сих пор не построен».

Глава Крыма подчеркнул, что за четыре года так называемой «оккупации» в Крыму появились уникальный мост через Керченский пролив, современный аэропорт в Симферополе, энергетический мост, магистральный газопровод. Также он отметил, что в республике строятся новые школы, детские сады, электростанции, автобан.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение полуострова в состав России. Киев отказался принять это решение крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».