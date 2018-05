Американские СМИ посоветовали Германии признать Крым российским. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The Russian-German Relationship Is in Free Fall» («Российско-германские отношения в состоянии свободного падения»), опубликованной аналитическим изданием The National Interest.

Отношения между Россией и Германией на данный момент находятся на очень низком уровне, и это создает серьезную угрозу европейской безопасности.

В отношениях между Германией и США сегодня существует заметная напряженность, отчасти из-за отсутствия взаимопонимания между канцлером Ангелой Меркель и президентом Дональдом Трампом, а также из-за кардинально отличающихся стилей руководства двух лидеров.

Конечно, один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день — сможет ли Германия сохранить то, что осталось от иранского ядерного соглашения, после того, как США приняли решение выйти из этой сделки. Другой актуальной проблемой в отношениях между США и Германией остается дело Volkswagen. Афера немецкого автоконцерна была раскрыта еще в 2015 году, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, выбрасываемых в воздух, грубо нарушая все стандарты по выбросам в США.

Афера стоила немецкой компании миллиарды и вызвала беспрецедентно высокую торговую напряженность между двумя странами, которая сохраняется до сих пор. Кроме того, не стоит забывать, что расходы Германии на оборону НАТО так и не достигли стандартных 2 процентов от ВВП — и вряд ли это случится в ближайшем будущем, несмотря на все угрозы Трампа. Наконец, есть проблема проекта «Северный поток — 2», против которого активно выступают Соединенные Штаты и другие страны, обеспокоенные ростом влияния Москвы в Европе.

Действительно, треугольник Вашингтон — Берлин — Москва погряз в таком неблагополучном множестве несчастий, что подобное положение дел подрывает глобальную безопасность в целом, не говоря уже о национальных интересах трех важных и очень влиятельных стран.

Недавняя статья в российской прессе подводит итог интервью министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. В заголовке намекают на действительно тревожную траекторию для германо-российских отношений: «Министерство обороны Германии призывает к разговору с Москвой с позиции силы».

В оригинальном интервью, опубликованном Bilt am Sonntag, фон дер Ляйен утверждает, что «Путин не уважает слабость», и предлагает, чтобы Берлин «усилил давление на Россию». Она также отмечает, что Германии не удалось выполнить свои обязательства перед НАТО по расходам на оборону и, возможно, у Берлина есть особая «необходимость показать, что он является надежным союзником США».

Этот фрагмент также сопровождается призывами членов Бундестага не увеличивать расходы на оборону, поэтому многие эксперты предположили, что речь фон дер Ляйен могла представлять собой своего рода попытку заявить американцам, что Берлин прилагает все возможные усилия для достижения заявленных целей, хотя все понимают, что они никогда не будут достигнуты.

В российской статье также признается, что Берлин оказывает самое значительное влияние на российскую политику из всех других стран Европейского союза. И этот фрагмент не совсем пессимистичен, поскольку затем приводится цитата нового лидера СПД Германии Андреа Нахлс, которая сказала: «Именно мы, немцы, хотим стать для России хорошими соседями». И она не одинока в этом желании. Вряд ли эту позицию можно называть иррациональной, учитывая тот факт, что Германия потеряла около 1,5 млрд евро в результате антироссийских санкций.

Тем не менее российско-германские отношения находились в состоянии свободного падения с самого начала кризиса на Украине. Канцлеру Ангеле Меркель, конечно, можно отдать должное как за помощь в достижении минского соглашения, так и за готовность смело противостоять безрассудным предложениям вооружить Киев для противостояния с Москвой.

Я, как правило, неохотно предлагаю свои советы другим странам (за исключением своей собственной), но текущая ситуация в мире действительно создает острую необходимость в реформах, в том числе во внешней политике Берлина. Вопреки популярному мнению, Германии действительно необходимо начать тратить на оборону больше и быть готовой самостоятельно принимать все необходимые риски, вместо того чтобы рассчитывать на Вашингтон в решении всех проблем Восточной Европы и Ближнего Востока. Берлин должен наметить свой собственный путь.

Прежде всего, Германия должна заново расставить приоритеты и начать ставить общеевропейскую оборону и безопасность выше, чем оборону блока НАТО. Бюрократы Пентагона не должны определять, сколько Германия тратит на оборону, и немцы правы, когда говорят о том, что Вашингтону пора дать отпор — по крайней мере, по ключевым вопросам европейской безопасности. Также поддержка Германии в миссиях НАТО в Афганистане должна быть сокращена, поскольку очевидно, что попытки стабилизировать ситуацию в этой стране раз за разом терпят провал.

Другое необходимое изменение, которое должно произойти в ближайшем будущем, — новый и более зрелый подход к отношениям с Россией. Такой подход, в первую очередь, признает то, что Германия всегда будет нести огромную ответственность за обеспечение мира между Германией и Россией после разрушительной войны, которую она вела в 1939–1945 годах.

Конечно, не нужно плакать о пролитом молоке, но стоит признать, что Берлин должен срочно поменять свой подход к украинскому кризису и вхождению Крыма в состав России, — это сразу же ослабит напряженность во всей Восточной Европе.

Пришло время заглянуть за пределы Крыма и Украины и начать работу над германской «мирной политикой», о которой говорил еще канцлер Вилли Брандт. Это принесет пользу не только немцам, но и всем народам Европы и Ближнего Востока.