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Джигарханяна экстренно госпитализировали с сердечным приступом в Москве
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    Джигарханяна экстренно госпитализировали с сердечным приступом в Москве

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    Джигарханяна экстренно госпитализировали с сердечным приступом в Москве

    Москва, 16 мая. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна снова госпитализировали. Как стало известно, состояние актера оценивается как тяжелое.

    «Сегодня Армен Борисович в тяжелом состоянии был госпитализирован с сердечным приступом на реанимобиле в общую реанимацию одной из столичных больниц», — сообщил в среду ТАСС источник в медицинских кругах.

    Стоит отметить, что это уже четвертая по счету госпитализация Джигарханяна с начала 2018 года. Его госпитализировали с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Кроме того, врачи не исключали, что артист мог подхватить вирус. В конце апреля Джигарханян был экстренно госпитализирован с инфарктом, находился в коме. Позже друг актера Артур Согомонян рассказал Федеральному агентству новостей, что никакой комы и экстренной госпитализации на самом деле не было: Джигарханян решил пройти обследование, так как чувствовал слабость. Уже 3 мая он вернулся к репетициям в своем театре.

    Автор: Тимур Румянцев
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