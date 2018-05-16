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Лорел или Янни: новая звуковая иллюзия появилась в Сети
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    Лорел или Янни: новая звуковая иллюзия появилась в Сети

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    Лорел или Янни: новая звуковая иллюзия появилась в Сети

    Москва, 16 мая. В Сети появилась новая звуковая иллюзия, вызвавшая споры среди пользователей по поводу имени, которое произносится в коротком аудиофрагменте.

    По мнению одних, голос произносит имя «Лорел», другие уверенны, что имя, звучащее в записи, — «Янни». Некоторые пользователи утверждают, что слышат оба имени на разных частотах, а есть и те, кто считает, что на самом деле в аудио произносят что-то другое.

    Специалист в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларс Рике объяснил иллюзию изданию The Verge. По словам специалиста, «Лорел» можно услышать на низких частотах, на высоких – «Янни». Также на то, что слышит человек, влияют его собственное восприятие частот и используемая им аппаратура.

    Автор: Василий Котов
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