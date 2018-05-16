Лорел или Янни: новая звуковая иллюзия появилась в Сети

Москва, 16 мая. В Сети появилась новая звуковая иллюзия, вызвавшая споры среди пользователей по поводу имени, которое произносится в коротком аудиофрагменте.

По мнению одних, голос произносит имя «Лорел», другие уверенны, что имя, звучащее в записи, — «Янни». Некоторые пользователи утверждают, что слышат оба имени на разных частотах, а есть и те, кто считает, что на самом деле в аудио произносят что-то другое.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Специалист в области слуховой и когнитивной нейробиологии Ларс Рике объяснил иллюзию изданию The Verge. По словам специалиста, «Лорел» можно услышать на низких частотах, на высоких – «Янни». Также на то, что слышит человек, влияют его собственное восприятие частот и используемая им аппаратура.