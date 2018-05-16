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Пользователи в России сообщили о сбое в работе поисковика Google
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    Пользователи в России сообщили о сбое в работе поисковика Google

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    Пользователи в России сообщили о сбое в работе поисковика Google

    Москва, 16 мая. Россияне сообщили о проблемах в работе поисковой системы Google. Это стало известно из данных отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector.

    Как показывают данные Downdetector, порядка 68% пользователей в России заметили проблемы со входом на сайт Google. Еще треть российских пользователей (31%) зафиксировали сбои при попытке входа в аккаунт Google.

    Отмечается, что первые сообщения о неполадках в работе поисковой системы были озвучены в семь утра по московскому времени. Подчеркивается, что сбои по-прежнему не устранены.

    Накануне стало известно, что компания Google закрывает свой облачный сервис хранения данных Drive. Вместе него заработает другой сервис Google One.

    Пользователи в России сообщили о сбое в работе поисковика Google

    Автор: Катерина Тимошенская
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