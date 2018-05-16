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МИД РФ: «Пятерка» должна послать сигнал о полной поддержке СВПД
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    МИД РФ: «Пятерка» должна послать сигнал о полной поддержке СВПД

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    МИД РФ: «Пятерка» должна послать сигнал о полной поддержке СВПД

    Москва, 16 мая. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал важным послать сигнал, что «пятерка» стран полностью поддерживает СВПД и намерена и далее взаимодействовать с Ираном.

    Российский дипломат прокомментировал повестку предстоящей встречи комиссии СВПД, которая пройдет в Вене. Рябков подчеркнул, что страны-посредники соглашения должны заявить о своей приверженности ядерной сделке.

    «Политически важно было бы послать общий консолидированный сигнал, что СВПД оставшимися участниками поддерживается и сохраняется настроенность на продолжение взаимодействия с Ираном по всем аспектам этой ситуации», — сказал замглавы МИД РФ.

    США вышли из ядерной сделки с Тегераном, об этом объявил президента Дональд Трамп. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что необходимо следовать условиям ранее обговоренного соглашения.

    Автор: Ирина Селезнева
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