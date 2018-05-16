Не ждем помощи из-за океана: Туск рассказал, как Трамп избавил ЕС от иллюзий

Брюссель, 16 мая. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что политика президента США Дональда Трампа помогает ЕС избавляться от иллюзий.

По словам Туска, наблюдая за принимаемыми за океаном решениями, в Европе все четче осознают, что рукой помощи для ЕС может быть только его собственная.

Необычную метафору председатель Европейского совета использовал в сообщении, опубликованном в Twitter. Весьма жесткое высказывание Туска в адрес Трампа, по всей видимости, является реакцией на решения президента США о выходе из иранской ядерной сделки и об открытии американского посольства в Иерусалиме.

«Глядя на последние решения Дональда Трампа, можно подумать: с такими друзьями и враги не нужны. Но, если честно, ЕС должен быть благодарен. Благодаря Трампу мы избавились от всех иллюзий. Теперь мы видим, что если ЕС понадобится рука помощи, таковой может оказаться только наша собственная», — написал Туск.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. — Donald Tusk (@eucopresident) May 16, 2018

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Решение вызвало волну критики во всем мире. В Кремле сообщили, что Москва считает выход Вашингтона из ядерной сделки ошибочным и скоропалительным.