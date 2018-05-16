Меню
Новости Сирии
Сирия: бывший командир ССА рассказал, как оружие США попадает в руки «Аль-Каиды»
Весь мир
Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: бывший командир ССА рассказал, как оружие США попадает в руки «Аль-Каиды»

    46

    Сирия: бывший командир ССА рассказал, как оружие США попадает в руки «Аль-Каиды»

    Дамаск, 16 мая. Бывший командир из отряда боевиков Свободной сирийской армии (ССА) рассказал, как американское оружие попадает в руки террористов группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

    Бывший командир ССА Анас Ибрагим Обейд сообщил, что в 2013 году его отряд был подготовлен и вооружен американскими военными, в одном из лагерей, который находился на территории Турции. Позднее отряд был переброшен в сирийскую провинцию Алеппо откуда должен был передислоцироваться в провинцию Идлиб. Однако в тот момент провинция Алеппо контролировалась террористами «Аль-Каиды», которые потребовали от командира боевиков ССА передать часть техники, оружия и боеприпасов в обмен на беспрепятственный проход через провинцию Алеппо.

    «Я общался с террористами« Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры»2 (запрещены в РФ), чтобы обеспечить своему отряду безопасный переход через провинцию Алеппо. В обмен я дал им пять пикапов, стрелковое оружие и боеприпасы», — сообщил Обейд.

    По его словам, спустя месяц после этого инцидента, Пентагон закрыл программу подготовки и переброски боевиков в Сирию. Обейд также добавил, что у него осталась часть американского оружия, которым Пентагон снабжал боевиков ССА.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.