Сирия: бывший командир ССА рассказал, как оружие США попадает в руки «Аль-Каиды»

Дамаск, 16 мая. Бывший командир из отряда боевиков Свободной сирийской армии (ССА) рассказал, как американское оружие попадает в руки террористов группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

Бывший командир ССА Анас Ибрагим Обейд сообщил, что в 2013 году его отряд был подготовлен и вооружен американскими военными, в одном из лагерей, который находился на территории Турции. Позднее отряд был переброшен в сирийскую провинцию Алеппо откуда должен был передислоцироваться в провинцию Идлиб. Однако в тот момент провинция Алеппо контролировалась террористами «Аль-Каиды», которые потребовали от командира боевиков ССА передать часть техники, оружия и боеприпасов в обмен на беспрепятственный проход через провинцию Алеппо.

«Я общался с террористами« Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры»2 (запрещены в РФ), чтобы обеспечить своему отряду безопасный переход через провинцию Алеппо. В обмен я дал им пять пикапов, стрелковое оружие и боеприпасы», — сообщил Обейд.

По его словам, спустя месяц после этого инцидента, Пентагон закрыл программу подготовки и переброски боевиков в Сирию. Обейд также добавил, что у него осталась часть американского оружия, которым Пентагон снабжал боевиков ССА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.