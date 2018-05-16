«Ледяную пещеру» откроют в московском «Зарядье»

Москва, 16 мая. В московском парке «Зарядье» появится павильон «Ледяная пещера». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На странице в социальной сети «ВКонтакте» Собянин написал, что павильон «Ледяная пещера» откроют вечером в четверг, 17 мая. По его словам, в столице появится «частица русского Севера».

Мэр столицы также дал совет посетителям парка не оставаться в «Ледяной пещере» больше 15 минут.

«Морозит по-настоящему», — заявил Собянин.

Напомним, павильон «Ледяная пещера» начали возводить еще в апреле прошлого года. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, температура в павильоне будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов.