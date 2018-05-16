Сын Жириновского страдает в российском банке из-за американских санкций

Игорь Лебедев — вице-спикер Госдумы и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — рассказал 15 мая на заседании палаты о том, как один из российских госбанков в «последнее время непрозрачно намекает, что было бы неплохо, если бы я закрыл свои счета, поскольку нахожусь в санкционных списках и это плохо влияет на репутацию банка». Депутат поинтересовался у коллег, какая уголовная ответственность возникнет у руководителей этого банка, если законопроект об ответных санкциях против США и их союзников будет принят.

«К сожалению, это было прямое личное общение с менеджером банка, письменного ответа у меня нет. Но есть свидетель, — рассказал Игорь Лебедев детали конфликта в интервью ФАН. — Сотрудница банка прямым текстом озвучила, мол, из-за того, что я нахожусь в санкционном списке, мне лучше перестать быть их клиентом, что я порчу имидж банка».

Называть банк Игорь Лебедев категорически отказался, уточнив лишь, что он является государственным.

«Девочки-операционистки не виноваты, говорят, что ничего сделать не могут, что им руководство запретило, — уточнил Игорь Лебедев. — Карты у меня работают, операции проходят, но в отделение я прийти не могу».

Со слов депутата, подобная ситуация возникает «у многих коллег в Думе из санкционного списка». В частности, одному из них в российском банке якобы отказались оформить новую карту международных платежных систем Visa или Mastercard, предложив выпустить карту российской платежной системы «Мир».

Такие условия Лебедев считает недопустимыми.

«Мы все в санкционном списке по своей должности, из-за работы», — подчеркивает он.

ФАН проверил историю Игоря Лебедева; ситуация выглядит странно.

В банковских услугах народному избраннику, по его словам, не отказывают, название госбанка он сказать отказывается; у других депутатов, в том числе и попавших в санкционный список Минфина США, подобных проблем не возникает, что подтвердилось в результате опроса Федерального агентства новостей.

«Санкции создают проблемы только тем, кто скрывает свои накопления. Я держу деньги в российских банках, но у меня нет никаких проблем. А в зарубежных банках никогда деньги не держал», — заявил ФАН известный певец и депутат Иосиф Кобзон.

Не смог припомнить о каких-то личных трудностях с банковским обслуживанием в нашей стране в беседе с корреспондентом ФАН и депутат от Крыма Дмитрий Белик.

«У меня с российскими банками никаких проблем нет. Возможно, потому что я держу в них только рубли, — рассказал ФАН депутат Владислав Резник. — О каких-то трудностях у попавших под американские санкции российских депутатах мне не известно».

Сенатор Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская отказались комментировать свои взаимоотношения с отечественными банками.