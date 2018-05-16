Украинским журналистам запретили освещать провалы ВСУ в Донбассе

Донецк, 16 мая. Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики (ВС ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что командование операции объединенных сил (ООС) запретило украинским журналистам и блогерам освещать неудачные операции ВСУ в Донбассе.

«Командование ООС приказало представителям СМИ и блогерам включить режим молчания, а также категорически запретило критиковать ошибочные действия военного командования», — отметил он

Напомним, несколько дней назад заместитель командующего корпусом министерства обороны республики Эдуард Басурин рассказал, как ДНР отбила атаку ВСУ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко изменил режим ранее действовавшей в Донбассе «антитеррористической операции» и на «операцию Объединенных сил».