В МЧС рассказали о ситуации в Пугачево, где произошел пожар на полигоне

Ижевск, 16 мая. Ситуация в поселке Пугачево, где из-за возгорания на территории бывшего военного арсенала произошла детонация боеприпасов, находится под контролем МЧС. Взрывающиеся снаряды не содержат химически опасных веществ. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

«Возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет…» — отмечается в комментарии ведомства.

В МЧС также рассказали, что в поселок Пугачево направлено два пожарных поезда. К месту возгорания военного арсенала также отправят противопожарные самолет и вертолет, в настоящее время проводится эвакуация населения из военного городка. В соседний с Пугачево поселок эвакуируют 2 тысячи человек.

Площадь пожара в настоящее время оценивается в 10 гектаров.