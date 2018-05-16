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В МЧС рассказали о ситуации в Пугачево, где произошел пожар на полигоне
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    В МЧС рассказали о ситуации в Пугачево, где произошел пожар на полигоне

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    В МЧС рассказали о ситуации в Пугачево, где произошел пожар на полигоне

    Ижевск, 16 мая. Ситуация в поселке Пугачево, где из-за возгорания на территории бывшего военного арсенала произошла детонация боеприпасов, находится под контролем МЧС. Взрывающиеся снаряды не содержат химически опасных веществ. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

    «Возник пожар на территории бывшего военного арсенала. В настоящее время происходит единичная детонация боеприпасов. По предварительной информации, пострадавших нет…» — отмечается в комментарии ведомства. 

    В МЧС также рассказали, что в поселок Пугачево направлено два пожарных поезда. К месту возгорания военного арсенала также отправят противопожарные самолет и вертолет, в настоящее время проводится эвакуация населения из военного городка. В соседний с Пугачево поселок эвакуируют 2 тысячи человек.

    Площадь пожара в настоящее время оценивается в 10 гектаров.

    Автор: Федор Веснин
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