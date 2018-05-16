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НАТО назвала открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины»
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    НАТО назвала открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины»

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    НАТО назвала открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины»

    Брюссель, 16 мая. В военно-политическом блоке НАТО выразили озабоченность в связи с открытием Крымского моста, альянс считает этот шаг нарушением суверенитета Украины, сообщили в пресс-службе блока.

    «Этот мост является новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и Россия продолжает демонстрировать пренебрежение международным правом», — говорится в коммюнике.

    Ранее Госдепартамент США раскритиковал открытие Крымского моста, отметив, что Россия якобы стремится препятствовать украинскому судоходству. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал реакцию Запада, подчеркнув, что другие страны должны думать о налаживании отношений с Москвой, а не предпринимать контрпродуктивные действия

    Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе российского полуострова давно закрыт. 

    Автор: Ирина Селезнева
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