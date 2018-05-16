НАТО назвала открытие Крымского моста «нарушением суверенитета Украины»

Брюссель, 16 мая. В военно-политическом блоке НАТО выразили озабоченность в связи с открытием Крымского моста, альянс считает этот шаг нарушением суверенитета Украины, сообщили в пресс-службе блока.

«Этот мост является новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, и Россия продолжает демонстрировать пренебрежение международным правом», — говорится в коммюнике.

Ранее Госдепартамент США раскритиковал открытие Крымского моста, отметив, что Россия якобы стремится препятствовать украинскому судоходству. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал реакцию Запада, подчеркнув, что другие страны должны думать о налаживании отношений с Москвой, а не предпринимать контрпродуктивные действия.

Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе российского полуострова давно закрыт.