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Лаврову передали послание от президента ЮАР для Путина
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    Лаврову передали послание от президента ЮАР для Путина

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    Лаврову передали послание от президента ЮАР для Путина

    Москва, 16 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в среду получил от вице-президента Южно-Африканской Республики Дэвида Мабузы послание для российского лидера Владимира Путина от главы ЮАР.

    «Президент послал меня, чтобы я привез послание президенту (Владимиру Путину – прим. ФАН). Послание запечатано, и я собираюсь его вам вручить», — подчеркнул Мабуза и передал послание Лаврову.

    Африканский политик также поздравил и. о. главы МИД РФ с победой Путина на президентских выборах в 2018 году.

    Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Российский лидер уверенно победил на них, набрав 76,68% голосов избирателей. 7 мая прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ.

    Автор: Василий Котов
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