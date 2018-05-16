Лаврову передали послание от президента ЮАР для Путина

Москва, 16 мая. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в среду получил от вице-президента Южно-Африканской Республики Дэвида Мабузы послание для российского лидера Владимира Путина от главы ЮАР.

«Президент послал меня, чтобы я привез послание президенту (Владимиру Путину – прим. ФАН). Послание запечатано, и я собираюсь его вам вручить», — подчеркнул Мабуза и передал послание Лаврову.

Африканский политик также поздравил и. о. главы МИД РФ с победой Путина на президентских выборах в 2018 году.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Российский лидер уверенно победил на них, набрав 76,68% голосов избирателей. 7 мая прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ.